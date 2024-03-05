وزير المالية يكشف: ندرس إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين

وفي سياق آخر قال الجدعان إن العمل يجري على إطلاق منتجات ادخارية بهيكلة أخرى مختلفة عن صكوك (صح)؛ مشيرًا إلى أن المنتج الجديد قد يكون مدفوع الزكاة، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الانتهاء من ترتيباته مع الجهات ذات العلاقة.