أمير نجران: قرار تولي ولي العهد رئاسة الوزراء يجسد حرص خادم الحرمين على مواصلة مسيرة التنمية

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الأمر الملكي يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على مواصلة مسيرة التنمية البشرية والمكانية، وتحقيق استدامتها، أمنيًّا واقتصاديًّا وماليًّا وصحيًّا، وتعزيز العيش الكريم والرفاهية للمواطن والمقيم.