وسط تغطيات عالمية واسعة.. اختتام دورة الألعاب الشاطئية في نيوم

وأوضحت أن هذه الدورة شكّلت مناسبة فريدة بمشاركة عدد كبير من الرياضيين السعوديين إلى جانب نظرائهم المشاركين من 25 دولة، لا سيما في السباق الثلاثي "ترياثلون"، وكرة السلة 3x3، وكرة القدم الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية؛ ما يعكس دور نيوم في تمكين المواهب المحلية ودفعها إلى آفاق عالمية.

وأشارت إلى أهمية التعاون المستمر بين نيوم والاتحادات الرياضية الوطنية؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة رياضية وطنية متكاملة، وقالت: نتطلع في نيوم إلى استضافة مزيد من الفعاليات الرياضية العالمية في المستقبل.