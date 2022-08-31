"أمانة المدينة" تُطلق خدمات نسق لأعمال البنية التحتية والحفريات

وتهدف منصة "نسق" إلى إدارة عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات، وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين، وتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته وتوفير كثير من الوقت والجهد، وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر، وضمان التنسيق التام بين الجهات المعنية كافة بتمديدات الخدمات والمرافق العامة وشبكة رصف الطرق مما يدعم وضوح الرؤية الشاملة لأعمال التمديدات (السابقة والجارية والمستقبلية).