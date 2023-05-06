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وزير الخارجية يبحث التطورات في السودان مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدا على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه تشابا كيروشي
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه تشابا كيروشي
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 السيد تشابا كيروشي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

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