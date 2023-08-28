49 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام 49 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام 49 مئوية، والصمان والأحساء 47 درجة، ثم وادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والدهناء 46 مئوية، وكل من: المدينة المنوّرة والرياض وبريدة والتنهات والمجمعة 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 19 درجة، وطريف 20 مئوية، ثم الباحة 21 مئوية، وتبوك ونجران 24 درجة، ثم الطائف 25 درجة.
وسجّلت السودة وأبها والباحة والطائف وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.