المملكة تستضيف فعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024.. دور ريادي وتكاتف الجهود "ضروري"

يُذكر أن اليوم العالمي للبيئة يُعد بمنزلة الأداة الرئيسة للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة، وقد أصبح هذا اليوم، الذي يُحتفل به سنويًا منذ عام 1973م، منصة حيوية لتعزيز إحراز تقدم بشأن الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، ويشارك في فعالياته كل عام أكثر من (150) بلدًا، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.