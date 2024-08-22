محليات

النيابة العامة: حظر الإجراءات الوظيفية ضدّ المبلغين والشهود والخبراء المشمولين بالحماية

قالت: إنّ نظام حماية المبلغين يمنع أي إجراءات تعسفية تمسّ حقوقهم ومراكزهم الوظيفية
النيابة العامة: حظر الإجراءات الوظيفية ضدّ المبلغين والشهود والخبراء المشمولين بالحماية
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أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حظر اتخاذ الإجراءات الوظيفية ضد المشمولين بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قرّرت الحماية من أجلها.

وفي هذا الإطار قالت النيابة العامة: إنه يحظر وفق نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلّق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها؛ ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته، وأي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

النيابة العامة

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