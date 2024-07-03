أكبر حدث إنساني في مجاله بالعالم.. "الربيعة" يدشّن برنامج "سمع السعودية" التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة

ويهدف البرنامج إلى إجراء 120 عملية جراحية لزراعة القوقعة، وتوزيع 375 سماعة طبية على الأطفال السوريين والأتراك من متضرري الزلزال في الولاية، يستفيد منها 495 فردًا من متضرري الزلزال من الأطفال السوريين والأتراك، فيما سيجري في جميع مراحل المشروع تنفيذ 24 برنامجًا تطوعيًّا في مجال زراعة القوقعة يستفيد منها 940 فردًا، تشمل برامج إعادة تأهيل مكثفة لضعاف السمع بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.