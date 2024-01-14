"المالك": الإقامة المميزة لـ"مالك العقار" تجلب الكفاءات والمواهب وتخدم اقتصاد المملكة

ويبرز "المالك" أهم مزايا هذه الإقامة، ويقول: "أبرز مزايا الإقامة المميزة أنها تمنح لأفراد الأسرة، ومن يحصل عليها له الحق في مزاولة الأعمال التجارية، مع إعفائه ومرافقيه من المقابل المالي، وله الحق أيضاً في التنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة، وتملّك العقار، واستضافة ودعوة الأقارب، وسهولة الانتقال بين المنشآت بدون رسوم.. ومن معايير الأهلية أن يكون التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال، ولا يكون العقار مرهوناً وألا يرهن بعد ذلك، وأن يكون نوع العقار سكنياً فقط، وأن يكون العقار قائماً وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة، وألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري".