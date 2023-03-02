حتى لو كان قديمًا.. مصدر لـ"سبق": عند شراء مديونية "القرض السكني" ‏ستُطبَّق آلية الدعم الجديدة

أكد مصدر لـ"سبق" أنه عند رغبة مستفيدي وزارة الإسكان في نقل مديونية القرض "المدعوم" من جهة تمويلية الى أخرى سيتم تطبيق الآلية الجديدة للدعم السكني حتى لو كان القرض قديمًا قبل صدور الآلية الجديدة.
وبيَّن المصدر أن شراء مديونية القرض السكني يتم بناء على معايير وشروط، تضعها جهة التمويل، من أهمها أن يكون عبر عقد جديد للبنك المحوَّل إليه بعد سداد المديونية للبنك الأول. موضحًا أنه حاليًا سيتم تطبيق آلية الدعم الجديدة بعد دخولها حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في شراء المديونية حتى لو كان القرض السكني قديمًا.
وكانت وزارة الإسكان قد وافقت في وقت سابق على نقل المدنيين من جهة تمويلية إلى أخرى مع استمرار الدعم السكني بعد أن كانت تسقطه، وذلك وفق شروط وضعتها، من أهمها أن يكون طالب التحويل منتظمًا بالسداد، ومن المستفيدين الحاصلين على الدعم الكلي أو الجزئي. مشيرة إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين أو المدنيين ومستفيدي التمويل العقاري القائم. لافتة إلى أنه يستهدف الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي. وفي حال اكتمال البناء يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة.
وكان برنامج "سكني" قد عقد إطلاق آلية الدعم السكني الجديدة، التي تأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة، واحتياجهم إلى تملُّك السكن الملائم.
وأوضح "سكني" أن برنامج الدعم السكني المحدث وفَّر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين، شملت دعمًا ماليًّا فوريًّا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
ويتيح البرنامج المحدَّث للمستفيد برامج داعمة ومُمكِّنة للتملُّك، كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية، كمنتج البيع على الخريطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي، إضافة إلى منتج أرضك دعمك.
وأضاف بأن برنامج الدعم المحدث وفَّر خدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري، التي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني، بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته إلى التملك.