حتى لو كان قديمًا.. مصدر لـ"سبق": عند شراء مديونية "القرض السكني" ‏ستُطبَّق آلية الدعم الجديدة

وكانت وزارة الإسكان قد وافقت في وقت سابق على نقل المدنيين من جهة تمويلية إلى أخرى مع استمرار الدعم السكني بعد أن كانت تسقطه، وذلك وفق شروط وضعتها، من أهمها أن يكون طالب التحويل منتظمًا بالسداد، ومن المستفيدين الحاصلين على الدعم الكلي أو الجزئي. مشيرة إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين أو المدنيين ومستفيدي التمويل العقاري القائم. لافتة إلى أنه يستهدف الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي. وفي حال اكتمال البناء يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة.