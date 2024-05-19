شخصيات إسلامية ماليزية يشيدون بدور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم وحفظته ونشر الإسلام الوسطي

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة إتقان الوطنية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ (١٦)، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة ماليزيا، يوم أمس السبت، بالتعاون مع مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكريم بماليزيا، حيث أُقيم الحفل في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة كوالالمبور، شارك في التصفيات النهائية 173 متسابقًا ومتسابقة من أصل 1200 متسابق ومتسابقة من مختلف ولاياتها الماليزية، فاز منهم 54 فائزًا وفائزة.