"المُمطرة الثانية" مستمرة.. 11 منطقة في مرمي الهطولات يبرزها "الحصيني"

وأوضح، أن توقعات الأمطار تشمل "القصيم وحائل ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والباحة وعسير وجازان وغرب الجوف وجنوبها، والشرقية من المملكة، مع فرصة سيول، مشيراً إلى أن التوقعات تمتد بالأمطار إلى أجزاءٍ من دول الإمارات وعُمان واليمن".