"المُمطرة الثانية" مستمرة.. 11 منطقة في مرمي الهطولات يبرزها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة المُمطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله-.
وتوقع "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض.
وأوضح، أن توقعات الأمطار تشمل "القصيم وحائل ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والباحة وعسير وجازان وغرب الجوف وجنوبها، والشرقية من المملكة، مع فرصة سيول، مشيراً إلى أن التوقعات تمتد بالأمطار إلى أجزاءٍ من دول الإمارات وعُمان واليمن".