وزارة النقل تنتقل لنظام عقود الأداء كأول جهة حكومية

وأوضح "الجاسر" أن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى منهجية إدارة الأصول التي تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق وكفاءة وفعالية إدارة الاصول عبر مؤشرات أداء تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن الجودة، والسلامة، ودرجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة وقياس أداء المقاولين، من خلال تعزيز برامج الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وتنفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية المملكة 2030.