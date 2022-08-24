لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية.. نصائح "سعود الطبية" لطلاب المدارس

وأضافت: يُفضّل تزويد الطالب بوجبة فطور صحية مثل شطيرة اللبنة أو الجبنة أو الحمص أو زبدة الفول السوداني، ومراعاة استعمال خبز القمح أو النخالة، وتزويد الطالب بالفواكه والخضراوات بحيث يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة لتسهيل تناولها، ويفضل إضافة عصير الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها، كما يمكن تزويد الطالب بالمكسرات والفواكه المجففة والزبيب كبديل عن رقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية الضرورية، كونه تزداد الاحتياجات للعناصر المعدنية في هذه المرحلة وخاصة الكالسيوم والحديد والزنك والتركيز على تناول الفيتامينات، حيث يزداد الاحتياج للفيتامينات لطلاب المدارس وخاصة فيتامين ب1،ب2 وفيتامين النياسين والفوليك أسيد، فيتامين B12، B6، فيتامين D، فيتامينات E-C-A .