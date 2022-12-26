"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على الشمالية والجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط للثلوج

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض والشرقية، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.