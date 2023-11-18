وزير الخارجية يعلن جولة وزارية مشتركة تبدأ من الصين: رسالتنا وقف إطلاق النار في غزة فورًا وإنهاء العدوان في أسرع وقت

وقال الأمير فيصل: المحطة الأولى ستكون الصين ثم ننتقل بعدها إلى عدد من العواصم برسالة واضحة مضمونها وقف إطلاق النار فورًا، ولا بد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، ولا بد أن نعمل على إنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت.