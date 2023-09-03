"كاوست" و"سدايا" تنظمان "هاكاثون" "الذكاء الاصطناعي للجميع"

وشارك الطلبة في دورة صيفية للذكاء الاصطناعي، عُقدت في "كاوست" وجامعة أكسفورد، تناولت ثلاثة مجالات للتحدي هي: التحيز، واللغة، والأمن، بهدف اكتشاف وتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، والأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الجنسين والأعراق، واللغات، وغيرها من مجالات الدراسة المهمة الأخرى.