"كاوست" و"سدايا" تنظمان "هاكاثون" "الذكاء الاصطناعي للجميع"

شارك عدد من طلبة الهندسة السعوديين، في تحدي "هاكاثون" "الذكاء الاصطناعي للجميع"، بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الماضي؛ لمعالجة التحيزات في برمجيات الذكاء الاصطناعي.
ويعد "الهاكاثون" هو المرحلة الثانية من حملة "إلى الذكاء الاصطناعي"، التي نظمتها "كاوست" في شهر مارس من هذا العام؛ لمعالجة مشكلة التحيز، ورفع مستوى الوعي حول أوجه القصور في تدريب الشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي، واستنباط حلول لبناء عالم أكثر شمولاً وترابطًا.
وشارك الطلبة في دورة صيفية للذكاء الاصطناعي، عُقدت في "كاوست" وجامعة أكسفورد، تناولت ثلاثة مجالات للتحدي هي: التحيز، واللغة، والأمن، بهدف اكتشاف وتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، والأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الجنسين والأعراق، واللغات، وغيرها من مجالات الدراسة المهمة الأخرى.