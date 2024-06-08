لليوم الثاني.. "الشؤون الإسلامية" تستقبل 460 حاجًّا من 47 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

وبلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم السبت الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ 460 حاجاً وحاجة من 47 دولة حول العالم ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 494 حاجاً وحاجة من 51 دولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.