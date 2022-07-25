محمية الملك سلمان الملكية تنهي مشروع المسح الميداني بحائل

أنهت محمية الملك سلمان الملكية بالشراكة مع جامعة حائل المرحلة الأخيرة من مشروع المسح الميداني لخط الأساس الخاص بالغطاء النباتي والحياة الفطرية، حيث بلغت 186 نقطة في منطقة حائل.
وأوضحت الهيئة أن المدة الزمنية للمشروع استغرقت 90 يوماً بمشاركة 90 ماسحاً من طلاب كلية العلوم بجامعة حائل.
ويهدف مشروع المسح الميداني إلى الحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية، ومن أهمها: مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة بالزوال، والحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال تبني منهجية "Landscape Design"، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.