محمية الملك سلمان الملكية تنهي مشروع المسح الميداني بحائل

ويهدف مشروع المسح الميداني إلى الحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية، ومن أهمها: مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة بالزوال، والحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال تبني منهجية "Landscape Design"، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.