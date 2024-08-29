أمير القصيم ونائبه يعزيان أسرة السلطان في وفاة محافظ رياض الخبراء سابقاً "حسن السلطان"

قدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، العزاء والمواساة لأسرة السلطان في وفاة والدهم حسن بن سلطان السلطان - رحمه الله - محافظ رياض الخبراء سابقاً.
وأكد أن الفقيد - رحمه الله - قدم الكثير لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقام بجهود كبيرة لخدمة المنطقة والمحافظة من خلال الأعمال الخيرية والمجتمعية الرائدة.
وسأل سموه الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبه قدم محافظ رياض الخبراء فهد السلطان شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.
كما قدم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لأسرة السلطان في وفاة والدهم حسن بن سلطان السلطان - رحمه الله - محافظ رياض الخبراء سابقاً.
وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, ويسكنه فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب محافظ رياض الخبراء فهد السلطان عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة القصيم على تعازيه ومواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.