أمير القصيم ونائبه يعزيان أسرة السلطان في وفاة محافظ رياض الخبراء سابقاً "حسن السلطان"

كما قدم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لأسرة السلطان في وفاة والدهم حسن بن سلطان السلطان - رحمه الله - محافظ رياض الخبراء سابقاً.