مشاركة المملكة في "Cop 28".. التزام راسخ في تعزيز جهود العمل المناخي

ويشارك تحت مضلة مبادرة السعودية الخضراء، المركز الوطني للأرصاد، بعدد من البرامج، كالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والذي يهدف إلى زيادة الهاطل المطري والتخفيف من الجفاف، إلى جانب مشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يشارك بثلاث مبادرات تهدف وصول المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة التوعية البيئية التي تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.