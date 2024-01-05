حجم سوق العطور في المملكة بلغ 1.8 مليار دولار في 2023

ويشير التقرير إلى أن الأجيال الجديدة تتجه بشكل متزايد نحو العطور الفاخرة، إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل في المملكة، كما أن للنمو السريع المستمر للسوق عدة أسباب، منها العوامل الدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الشابة.