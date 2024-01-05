محليات
حجم سوق العطور في المملكة بلغ 1.8 مليار دولار في 2023
وصل حجم سوق العطور في المملكة العربية السعودية في عام 2023 إلى 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1٪ خلال الفترة 2024-2032.
ووفقًا لتقرير مجموعة شركة الأبحاث "IMARC"، يتوقع أن يكون النمو الأسرع في قطاع سوق العطور السعودي في أنواع المنتجات الفاخرة.
ويشير التقرير إلى أن الأجيال الجديدة تتجه بشكل متزايد نحو العطور الفاخرة، إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل في المملكة، كما أن للنمو السريع المستمر للسوق عدة أسباب، منها العوامل الدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الشابة.
ويضيف التقرير، أن غالبية السعوديين يفضلون العطور الفاخرة ذات الرائحة القوية والثبات الطويل، والتي غالباً ما يكون العود ضمن مكونات العطر الرئيسية.