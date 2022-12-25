حالة التقلبات الجوية.. تعرَّف على نصيب الرياض من الهطولات والبرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من التقلبات الجوية المستمرة من اليوم حتى الأربعاء المقبل على منطقة الرياض.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشهد يومَي الإثنين والثلاثاء أمطاراً رعدية متوسطة في مُجملها على المنطقة تشمل العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف والأفلاج.
وأضاف في إنفوجراف معلوماتي أن المنطقة ستشهد رياحاً سطحية مثيرة للغبار بعد غد الثلاثاء مع انخفاض لدرجات الحرارة وتكوّن للصقيع يوم الأربعاء ومن المتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 5 مئوية.