حالة التقلبات الجوية.. تعرَّف على نصيب الرياض من الهطولات والبرد

وأضاف في إنفوجراف معلوماتي أن المنطقة ستشهد رياحاً سطحية مثيرة للغبار بعد غد الثلاثاء مع انخفاض لدرجات الحرارة وتكوّن للصقيع يوم الأربعاء ومن المتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 5 مئوية.