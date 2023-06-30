استقبال ولي العهد لضيوف الملك.. ترجمة واضحة لحجم الحرص على رعاية الحجيج

تولي المملكة، شؤون الحرمين الشريفين والأماكن المقدّسة عناية كبيرة، استشعاراً للمسؤولية التي وضعها الله على عاتق حكام هذه الدولة، وتنفيذاً للمهمة العظيمة بالوقوف والاهتمام بشؤون الحجاج والمعتمرين.
وتضع المملكة منذ تأسيسها خدمة زوار بيته الحرام ومسجد نبيه الشريف في مقدمة اهتماماتها، وتُحدّث منظومة الخدمات وتنهض بالبنية التحتية في مكة لتسهيل استقبال القادمين من كل فج عميق كل عام، إضافة إلى تجنيد الكوادر البشرية من أجهزة طبية وأمنية وخدمات لوجستية تسهيلاً وضماناً لراحتهم.
وكترجمة واقعية لذلك؛ أشرف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين على راحة الحجاج هذا العام، تأكيداً على الحرص والاهتمام بموسم الحج وسلامة الحجاج ليكملوا ركنهم الخامس بكل طمأنينة وسلام.
وعكس استقبال سموه كبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من كافة الجهات، ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي مباركاً لهم أداء نسكهم بيسر وطمأنينة في ظل اكتمال الخدمات من جميع الجهات خلال حج 1444هـ بإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد؛ حجم الحرص الذي توليه القيادة لتسهيل وتسخير كل الإمكانيات أمام ضيوف الله أثناء رحلتهم الإيمانية.
وهذا هو النهج الذي تسير عليه المملكة في استقبال الضيوف والمسؤولين في الأعياد والمناسبات لترسيخ المبادئ الإسلامية بالتواصل، كما أنه النهج الأصيل الثابت الذي سار عليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وقد حملت كلمة سمو ولي العهد الفخر والاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، فجاء استقبال سمو ولي العهد للضيوف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ليؤكد مدى اهتمام القيادة بتوفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن والإشراف المباشر من سموه على توفير التسهيلات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.