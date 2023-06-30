استقبال ولي العهد لضيوف الملك.. ترجمة واضحة لحجم الحرص على رعاية الحجيج

وتضع المملكة منذ تأسيسها خدمة زوار بيته الحرام ومسجد نبيه الشريف في مقدمة اهتماماتها، وتُحدّث منظومة الخدمات وتنهض بالبنية التحتية في مكة لتسهيل استقبال القادمين من كل فج عميق كل عام، إضافة إلى تجنيد الكوادر البشرية من أجهزة طبية وأمنية وخدمات لوجستية تسهيلاً وضماناً لراحتهم.