"وادي الدمام" يوقّع اتفاقية للاستثمار في مجال التقنية الحيوية

يُذكر أن "وادي الدمام" تأسست عام 2021م، وهي شركة استثمارية شبه حكومية، مملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتسعى جاهدة لتكون مصدرًا ووجهة للابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وهي المركز الأول في البلاد لتقييم ابتكارات التكنولوجيا الحيوية واحتضانها، كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع وإقامة شراكات نوعية في مجالات الصحة التقنية الحيوية، بالإضافة إلى التركيز على العديد من الاستثمارات المستدامة الأخرى في مختلف مجالات الاهتمام.