منذ بداية رمضان.. أكثر من 35 ألف مكالمة يستقبلها الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ 35.000 مكالمة عبر الهاتف المجاني، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الثالث والعشرين منه؛ للرد على السائلين من ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة؛ تحقيقًا لتطلُّعات ورؤى القيادة الرشيدة.