7 آلاف متطوّع يشاركون في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد النبوي بعدة لغات

وعمل المتطوّعون في 47 فرصة عمل تطوّعية متاحة، قدّموا خلالها أكثر من 350 ألف ساعة عمل على مدار الـ 8 أشهر الماضية، شملت: مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات، والمساندة في أعمال تنظيم الحشود والمشاة، والمجالات المتخصصة في الإسعافات الأولية، وقياس الأثر والتصميم، والعلاقات العامة.