مجلس جامعة الملك خالد يقرّ التعاون مع جامعة موناش الأسترالية للوقاية من حرائق الغابات

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني؛ أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تمّت الموافقة على ابتعاث، وتمديد ابتعاث، وإنهاء ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، والموافقة على تعيين ونقل واستقالة وتقاعد بعض أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على الاستعانة بخدمات بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.