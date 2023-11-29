مجلس جامعة الملك خالد يقرّ التعاون مع جامعة موناش الأسترالية للوقاية من حرائق الغابات

نيابة عن وزير التعليم، ترأّس رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الثلاثاء؛ الاجتماعَ الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الأستاذ الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني؛ أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تمّت الموافقة على ابتعاث، وتمديد ابتعاث، وإنهاء ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، والموافقة على تعيين ونقل واستقالة وتقاعد بعض أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على الاستعانة بخدمات بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.
كما عرض وناقش مجلسُ الجامعة التقريرَ السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444، واعتمد خطة الاستثمار للعام المالي 2024 والميزانية التقديرية لها، ووافق مجلس الجامعة على تكليف مساعد المراقب المالي للإيرادات البديلة وصندوق الطلاب بالجامعة لمدة ثلاث سنوات.
وكذلك تمت الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون الداخلية بين الجامعة وبعض الجهات، والموافقة على عقد الخدمات بين جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية؛ لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في غابات المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، كما تمّت الموافقة على إعادة تشكيل "مجلس عمادة البحث العلمي" تحت مسمى "مجلس العمادة للبحث العلمي" لمدة عامين.