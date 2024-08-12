بعد ترميمها وتأثيثها.. تسليم وحدة سكنية لأرملة و5 أيتام بـ"فيفاء"

سلّم محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الإثنين، وحدة سكنية إلى أرملة وخمسة أيتام من الأسر الأشد احتياجًا المسجلين لدى جمعية البر الخيرية بالمحافظة.
جاء ذلك بدعم من منصة "إحسان" الخيرية وإحدى الشركات؛ حيث تم ترميم وتأثيث المنزل بالكامل مع إضافة غرفة ودورة مياه وخزان أرضي.
واستمع الجميع لشرح رئيس الجمعية الشيخ يزيد بن أسعد الفيفي، عن حالة البيت قبل إعادة ترميمه، ومدى تحقيق أهداف الجمعية وبرامجها التي تستهدف المحتاجين داخل "فيفاء".
وعبرت الأسرة المستفيدة عن سعادتها وشكرها للداعمين، ولكل من بذل وقته وجهده لإنجاح المشروع.
فيما ثمّن محافظ فيفاء، جهود الجمعية، داعيًا المجتمع والمؤسسات والشركات إلى تبني ودعم برامجها وأنشطتها المختلفة لتحقق أهدافها.