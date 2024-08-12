بعد ترميمها وتأثيثها.. تسليم وحدة سكنية لأرملة و5 أيتام بـ"فيفاء"

سلّم محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الإثنين، وحدة سكنية إلى أرملة وخمسة أيتام من الأسر الأشد احتياجًا المسجلين لدى جمعية البر الخيرية بالمحافظة.