مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي مضاعفات مريضة مع ورم ضخم بالرحم أفقدها القدرة على الحمل والإنجاب

وأوضح الدكتور وسيم الياس استشاري جراحة النساء والولادة الحاصل على البورد رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت المستشفى، تشكو من آلام حادة أسفل البطن مع انتفاخ شديد والشعور بالرغبة الدائمة في التبول نتيجة الضغط على المثانة، ونزيف حاد ومؤلم أثناء الدورة الشهرية والفترات التي بينها؛ الأمر الذي تَسبب لها في الضعف العام والشعور بالإرهاق الدائم وعدم القدرة على أداء المهام اليومية؛ فضلًا عن عدم قدرتها على الحمل نتيجة هذا الورم.