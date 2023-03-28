مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي مضاعفات مريضة مع ورم ضخم بالرحم أفقدها القدرة على الحمل والإنجاب

شَهِدَ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، جراحة ناجحة لإنقاذ مريضة متزوجة في العقد الثالث، من تبعات ورم ليفي كبير في الرحم، تسبب لها في تضخم البطن ونزيف حاد بصورة شبه دورية على مدار عامين.
وأوضح الدكتور وسيم الياس استشاري جراحة النساء والولادة الحاصل على البورد رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت المستشفى، تشكو من آلام حادة أسفل البطن مع انتفاخ شديد والشعور بالرغبة الدائمة في التبول نتيجة الضغط على المثانة، ونزيف حاد ومؤلم أثناء الدورة الشهرية والفترات التي بينها؛ الأمر الذي تَسبب لها في الضعف العام والشعور بالإرهاق الدائم وعدم القدرة على أداء المهام اليومية؛ فضلًا عن عدم قدرتها على الحمل نتيجة هذا الورم.
وقال الدكتور وسيم: إن المريضة حاولت العلاج في أكثر من مستشفى، ناصحين إياها باستئصال الورم عبر إجراء فتح جراحي للبطن مثل العمليات القيصرية نتيجة كبر حجمه؛ مفيدًا بأنه تم إخضاعها لحزمة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I).. وقد كشفت النتائج عن وجود ورم كبير ملتصق بجدار الرحم من الأعلى إلى الأسفل من جهة اليمين بطول 9×9 سم، وهو المتسبب في الأعراض التي لحقت بالمريضة.
وأكد أنه على الفور تم البدء بتعويض المريضة بجرعات من الدم وأدوية تحفظية؛ لضبط نسب الحديد في الجسم، ومن ثم اتخاذ القرار بسرعة التدخل الجراحي، للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى استئصال كامل الرحم في حال التأخر بالعلاج.
وأفاد بأن العملية استغرقت 3 ساعات متواصلة حيث تم استئصال كامل الورم باستخدام تقنيات المنظار المتطور (Laparoscopy With Air Seal Low Pressure Technique)، مع اتباع تكنيك خاص يساعد في سرعة التشافي بعد الجراحة وعودة المريضة لحياتها الطبيعية.
وأكد الدكتور وسيم أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ حيث استطاعت المريضة تناول الأكل والشرب في اليوم الأول للعملية والمشي والحركة، وتَلَقّت رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرجت بعدها من المستشفى وهي بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية وأصبح بإمكانها الحمل والإنجاب.