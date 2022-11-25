زوّار مهرجان "الغضا 44" بعنيزة على موعد مع عروض السيرك والألعاب الإلكترونية

انطلقت فعاليات مهرجان "الغضا 44" بمحافظة عنيزة، أمس، بتنظيم من الجمعية السياحية التعاونية بعنيزة، بمقر الفعاليات بغضا عنيزة.
ويشهد المهرجان إقامة مجموعة من الفعاليات؛ كالمسرح المفتوح ومنطقة الفعاليات ونقاط البيع وبوليفارد الغضا ومضامير للمشي وجلسات صممت بطريقة جذابة تستهوي الزوار مع منطقة "كشتة ووناسة" الخاصة بتجهيز كل مستلزمات الرحلات البرية من الخيام وغيرها بمنطقة مليئة بأشجار الغضا.
ويتضمن المهرجان فعالية استزراع الغضا تحت عنوان "ذكرى بشجرة غضا" ومنطقة الألعاب والفن التشكيلي والفعاليات التفاعلية، كعروض السيرك والخيول والفنون والألعاب الإلكترونية والكرنفالات اليومية، وأجواء المونديال من قلب النفود والسيارات المعدّلة والطيران الشراعي وبطولات التحدّي المختلفة.