"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.
ولاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط.
وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.