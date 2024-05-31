"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مكة والمدينة

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.