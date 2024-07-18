في المرحلة الرائعة الآن.. "أبو طالب": اعتذار الجهات الحكومية والخاصة للمواطن عن الخطأ تصرف حضاري واستشعار للمسؤولية الكبيرة

وفي مقاله "ثقافة الاعتذار للمواطن" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبو طالب": "مضى حين من الدهر كانت فيه معظم الجهات، إن لم يكن جميعها، التي تقدم الخدمات المدفوعة للمواطن، سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي، لا تضع ضمن مفاهيمها وأنظمتها وفكرها الإداري عنصراً أساسياً هاماً هو ثقافة الاعتذار لمستهلكي خدماتها عند حدوث الخطأ والتقصير منها. كانت هذه الثقافة غائبة لأن غيابها تأصل نتيجة فكر عقيم يعتقد أن المستهلك عليه أن يحمد الله أن توفرت له تلك الخدمة أياً كانت، وكيفما كان مستواها، وأن الجهر بالتذمر من التقصير في تقديمها أو الخلل في جودتها ليس من حق المستهلك، وإنما تجاوز وتطاول غير مقبول، قد يؤدي إلى اتهام المشتكي المتضرر بـ«التشكيك المتعمد في الجهود والخدمات التي تقدمها الدولة»، وهي الكليشة التي كان يستخدمها كثير من المسؤولين للتهرب من المسؤولية، وتحوير الموضوع وحرفه إلى مسار آخر لتوريط المواطن المتضرر، بينما هو لا يقصد ذلك أبداً بطبيعة الحال".