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مسؤول ببعثة الحج اللبنانية: المملكة تبهرنا كل سنة.. حتى حقائبنا لم نحملها في المطار
قدّم الشكر للسعودية على الضيافة والكرم والتوسعات والأمن والأمان والاستقرار
أعرب أحد المسؤولين في بعثة شؤون الحج اللبنانيية عن الانبهار الكبير بمستوى التسهيلات والتيسير والسرعة في إنجاز جميع المعاملات المتعلقة بضيوف الرحمن.
وقال: "حتى حقائبنا لم نحملها في المطار".
وأضاف: كل سنة المملكة تبهرنا بالحج، ونشكر السعودية على هذه الضيافة وهذا الكرم وهذه التوسعات والأمن والأمان والاستقرار، فجزى الله المملكة العربية السعودية كل خير.