مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة "أربعيني" مع "جنف" مضاعف بعملية معقدة

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة مريض عمره 40 عامًا، مع انحراف مضاعف متطور في العمود الفقري (الجنف)، ونجح الفريق بقيادة د.سلطان السالمي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، في إجراء عملية معقدة استمرت زهاء الـ٧ ساعات، تَمَكّن خلالها، من تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات.
وقال د.السالمي: إن المريض قَدِم إلى المستشفى وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وآلام حادة ومزمنة في الظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة، أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته.. وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابته بحالة انحراف (جنف) مضاعف فوق الـ90 درجة، ودرس الفريق الطبي الحالةَ على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلُص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات.
وبعد اتخاذ كل التدابير اللازمة لمثل هذه الحالات المعقدة، أُخضِع لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد 26 من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية، وتثبيت ودمج الفقرات، واستُخدمت في العملية التي استمرت لـ7 ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
وبَقِيَ المريض منومًا قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لمدة يوم واحد، وكانت حالة المريض قد بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجه من غرفة العمليات؛ إذ استعاد -بعد 48 ساعة من العملية الجراحية- قدرته على السير بتوازن، وأيضًا قدرته على الاستلقاء والنوم على ظهره؛ فضلًا عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طوله مع النجاح الكبير للتعديل زاد بحدود 10 سم، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة بعد أن أمضى ستة أيام قيد التنويم والعناية الصحية الحثيثة.