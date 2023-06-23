"حرس الحدود" يباشر مهام تأمين ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

باشر حرس الحدود مهامه في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1444ه،ـ ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة، في تنظيم المشاة وإدارة الحشود في مشعر منى بمكة المكرمة، وإسناد المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ ومواجهة حالات الطوارئ في المشاعر المقدسة.