يتخللها تقبيل الأيدي والعناق.. طقوس وعادات متنوعة لضيوف خادم الحرمين احتفالاً بعيد الأضحى

أما" محمد السمان" من تهامة اليمن، فيقول: "مصافحة العيد لها شق روحاني وشق يتعلق بجانب العادات والتقاليد، ففي ريف تهامة يتصافح الرجلان من خلال تقارب أيديهم دون العناق ويرفعا أيديهما بعد ذلك فيقبل كل واحد يد الآخر بشكل يوحي بالمحبة، أما في المدينة فيتخللها العناق سواء قبل المصافحة بالأيدي أو بعدها، وتأتي الصورة الثالثة على شكل عناق دون الحاجة للمصافحة، وهي مزيج ما بين الريف التهامي والمدينة"، مشيراً بأن هذه الصور الثلاث ضمن طقوس وعادات الناس في المعايدة باليمن.