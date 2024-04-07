الليلة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر 2024 .. النصر يسعى إلى كسر سلسلة انتصارات الهلال

وفي عام 2015 عاد النصر وبصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أُقيمت للمرة الأولى خارج المملكة وتحديدًا في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي توج باللقب الأول له، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية تواليًا المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك, حيث إن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.