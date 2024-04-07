الليلة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر 2024 .. النصر يسعى إلى كسر سلسلة انتصارات الهلال

تنطلق مباراتا نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 - 11 إبريل الجاري، إذ يلتقي فريق الاتحاد نظيره الوحدة على ملعب آل نهيان، تليها مواجهة الهلال مع النصر على ملعب محمد بن زايد، حيث اختتمت الفرق الـ 4 تحضيراتها لتلكما المواجهتين.
وتعد النسخة الحالية من كأس السوبر السعودي، الرابعة التي تُقام خارج المملكة، إذ لعبت 3 نسخ في العاصمة البريطانية لندن، وستكون النسخة الرابعة بمسماها الجديد كأس الدرعية، هي الأولى التي تُقام في دولة عربية.
وتعود أول نسخة للسوبر السعودي عام 2013, حيث تقابل فريق الفتح بصفته بطلاً للدوري السعودي مع نظيره الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وتمكن خلالها نادي الفتح من تحقيق أول نسخة رسمية بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين، وفي عام 2014 واجه فريق النصر بطل الدوري نظيره الشباب بطل كأس الملك وحقق الأول بطولته الأولى بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
وفي عام 2015 عاد النصر وبصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أُقيمت للمرة الأولى خارج المملكة وتحديدًا في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي توج باللقب الأول له، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية تواليًا المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك, حيث إن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.
وفي نسخة عام 2018 واجه حامل لقب الدوري الهلال نظيره الاتحاد "بطل كأس الملك" بنسخة ثالثة في لندن، وتمكن من خلالها الهلال من التتويج بالبطولة بعد فوزه بهدفين لهدف، فيما كانت نسخة 2019 على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وجمعت بطل الدوري النصر بنظيره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون وانتهت بفوز النصر بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما بهدف لمثله.
وواصلت البطولة إثارتها وقوتها حيث أُقيمت في عام 2020 على مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض بين الهلال بطل الدوري وكأس الملك والنصر وصيف الدوري وفاز بها النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين عاد الهلال 2021 ليفرض سيطرته على السوبر ويواجه الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتوج الهلال بها بعد فوزه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما.
وفي عام 2022 -2023 شهدت البطولة تطورًا وتغيرًا في نظامها لتصبح بمشاركة أربعة أندية، وهي بطل الدوري السعودي ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، حيث جمعت أول نسخة بعد التغير بطل الدوري السعودي الهلال ووصيفه الاتحاد وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثالث بالدوري النصر، وتمكن الاتحاد أن يُحقق أول ألقابه بالسوبر بعد تجاوزه النصر بثلاثية مقابل هدف وفوزه بالنهائي على نظيره الفيحاء بهدفين دون مقابل.