بعد 60 عامًا من قصة طالب معهد العاصمة.. "السليمان" يؤكد على شروط أمن الحافلات المدرسية!

ويعلّق "السليمان" قائلًا: "هذه المقدمة واستحضار قصة طالب حافلة معهد العاصمة، جاءت بعد أن قرأت الاشتراطات التنظيمية التي فرضتها الهيئة العامة للنقل، وذكرت بها مؤخرًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد؛ منها ألّا يقلّ عمر السائق عن 25 عامًا، وأن يحمل بطاقة سائق وشهادة خلوّ من السوابق، واجتيازه دورة إسعافات أولية معتمدة، بالإضافة لاجتيازه فحصًا طبيًّا واختبارًا للكفاءة المهنية!".