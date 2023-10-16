لا تعطهم.. ضبط عدد من المتسوّلين بالمولات ومواقف السيارات بالرياض

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات ومواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض عن رصد وضبط امرأة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.
وتحت عنوان معاً نكافح التسوّل، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية البنجلاديشية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسوّل من المارة أمام المحال التجارية.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة، مذكراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.