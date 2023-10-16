لا تعطهم.. ضبط عدد من المتسوّلين بالمولات ومواقف السيارات بالرياض

وتحت عنوان معاً نكافح التسوّل، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية البنجلاديشية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسوّل من المارة أمام المحال التجارية.