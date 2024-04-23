القبض على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في تبوك

قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على مواطن؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، و(1102) ذخيرة نارية، وجهاز نداء الطيور، و(33) طيراً مصيداً، وتمّ تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصّة.