"التدريب التقني" يوفر أكثر من 114 ألف فرصة وظيفية للخريجين العام الماضي

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير جودة مخرجات برامجها بشكل دائم بما يواكب احتياجات سوق العمل؛ حيث تقوم بتحليل بيانات استبانات التغذية الراجعة من جهات توظيف الخريجين، والتعامل معها بشكل فاعل يحقق تطلعات شركائها في سوق العمل؛ حيث بلغ عدد استبانات مستوى رضا أصحاب الأعمال التي تم التعامل معها خلال العام الماضي، (2043) استبانة.