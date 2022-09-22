القنصل الأمريكي بجدة يؤكد في اليوم الوطني التزام بلاده بالشراكة مع المملكة في تحقيق "رؤية 2030"

وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: "نفخر بتجديد التزامنا بالشراكة" مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتمتعان بتاريخ مثمر منذُ 80 عامًا وشراكة قوية ورؤية موحدة.