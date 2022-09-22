القنصل الأمريكي بجدة يؤكد في اليوم الوطني التزام بلاده بالشراكة مع المملكة في تحقيق "رؤية 2030"

أكد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، التزام بلاده بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: "نفخر بتجديد التزامنا بالشراكة" مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتمتعان بتاريخ مثمر منذُ 80 عامًا وشراكة قوية ورؤية موحدة.
وقال: "منذُ الأيام الأولى لشراكتنا عمل الأمريكيون والسعوديون معًا لبناء مستقبل مشرف لبلدينا".
وأضاف: "هنا في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية انضمت شركات أمريكية مثل كاتربيلر وفورد إلى شركائها السعوديين منذُ ثلاثينيات القرن الماضي للمساعدة على بناء أساس شراكة تجارية، والذي يُسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي الحديث".
وبيّن أن "هذه الشراكة المثمرة مستمرة حتى اليوم حيث تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في كونها شريكًا تجاريًا مفضلاً للمملكة العربية السعودية".
وهنأ القنصل الأمريكي الشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، متمنيًا كل التوفيق والازدهار في هذا العام ولسنوات عديدة مقبلة للمملكة العربية السعودية تحت عنوان "هي لنا دار".