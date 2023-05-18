"البديوي" وسفير واشنطن بالمملكة يبحثان ترتيبات الاجتماعات الخليجية- الأمريكية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الدور المهم للشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأمريكية في خدمة المصالح المشتركة ودعم أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل آلان راتني.
وناقش اللقاء الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات الخليجية- الأمريكية المشتركة التي تُعقد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أولويات اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما في كل المجالات، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات للقضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق.