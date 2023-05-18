"البديوي" وسفير واشنطن بالمملكة يبحثان ترتيبات الاجتماعات الخليجية- الأمريكية

وناقش اللقاء الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات الخليجية- الأمريكية المشتركة التي تُعقد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أولويات اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما في كل المجالات، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات للقضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.