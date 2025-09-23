الإمارات تُثمِّن دور المملكة في قيادة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية

ثمَّنت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود التي يبذلها كلٌ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قيادة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين ودعم مخرجاته.
وأكَّدت وفق ما بثته وكالة أنباء الإمارات، أهمية دعم المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود معترف بها دوليًا, مجددًا التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأعربت عن ترحيبها بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، التي تؤكد على رؤية مشتركة مفادها أن السبيل الوحيد لتجاوز عقود من الصراع والدمار هو تحقيق التقدم نحو تأسيس دولتين مستقلتين.
وجددت أنها ستظل شريكًا فاعلًا في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة تُنهي دوامة الصراع، وتُمهِّد لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة كافة.
وكانت دولة الإمارات قد شاركت في رعاية مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل انعقاد المؤتمر وصوّتت إلى جانب (142) دولة لصالح اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين.