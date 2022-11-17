زيارة ولي العهد لتايلاند.. آفاق جديدة للتعاون بمجال الزراعة والاستزراع السمكي والدواجن

وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلاند للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروعين في قطاع الطاقة بمبلغ إجمالي 173 مليونًا و 39 ألف ريال، من خلال توقيع اتفاقيتين عام 1401هـ الأولى تمثلت في مشروع "حي مو" لتوليد الطاقة الكهربائية، بمبلغ 105 ملايين و 39 ألف ريال، والثانية مشروع كهربة الريف، بمبلغ (68) مليون ريال.