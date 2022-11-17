زيارة ولي العهد لتايلاند.. آفاق جديدة للتعاون بمجال الزراعة والاستزراع السمكي والدواجن

تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى تايلاند، تأكيدًا لسعي البلدين للتعاون في عدة مجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.
وفي التفاصيل، كانت الزراعة من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك من خلال عقد لقاءات شراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل تجارة المحاصيل الأساسية وخصوصًا الأرز.
يأتي ذلك بالإضافة إلى رغبة المملكة في تصدير التمور السعودية للأسواق التايلاندية، وتعزيز التعاون مع الجانب التايلاندي في مجال الاستزراع السمكي ومنتجات الدواجن.
وفي عام 2004 كانت المملكة السوق الرئيسة الرابعة والعشرين للصادرات التايلاندية والسوق الرئيسة الثالثة لتايلاند في الشرق الأوسط، حيث احتلت تايلاند المرتبة العشرين بين التجار الرئيسيين مع المملكة العربية السعودية.
وتعد المملكة هي المورد الرئيس لتايلاند من النفط الخام، حيث بلغت تجارة تايلاند مع المملكة العربية السعودية 2.9 مليار دولار في عام 2004.
واستوردت تايلاند بشكل رئيس النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة أثناء التصدير إلى قطع غيار السيارات في المملكة العربية السعودية وملحقاتها، وآلة تكييف الهواء، والثلاجات، والأسماك المعدة أو المحفوظة، والأقمشة المنسوجة، والغسالات، والآلات، والملابس، والأرز.
وبلغت صادرات المملكة إلى مملكة تايلاند في عام 2020، 4 مليارات دولار أمريكي، مقابل 1,65 مليار دولار صادرات تايلاند إلى المملكة، وتجاوز الفائض التجاري لصالح المملكة قيمة 2,34 مليار دولار.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلاند للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروعين في قطاع الطاقة بمبلغ إجمالي 173 مليونًا و 39 ألف ريال، من خلال توقيع اتفاقيتين عام 1401هـ الأولى تمثلت في مشروع "حي مو" لتوليد الطاقة الكهربائية، بمبلغ 105 ملايين و 39 ألف ريال، والثانية مشروع كهربة الريف، بمبلغ (68) مليون ريال.
كما قدمت المملكة دعمًا ماليًا لإنشاء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مدينة السلام فطاني جنوب مملكة تايلاند.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومملكة تايلاند أكثر من 18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى مملكة تايلاند خلال العام 2021 ، 3 مليارات و 849 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات و280 مليون دولار في عام 2020.
وبلغت واردات مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية عام 2021 نحو مليار و 901 مليون دولار، مقابل (2) مليارين و274 مليون دولار في العام الذي قبله.
وتضمن ما تصدّره المملكة إلى تايلاند في عام 2020 المنتجات المعدنية، والكيمياوية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، فيما استوردت المملكة من تايلاند السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاءها، والخشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي، ومحضرات لحوم الأسماك، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2021 بلغ 26.8 مليار ريال، حيث تصدرت أبرز السلع المصدرة إلى تايلاند المنتجات المعدنية والأسمدة، بينما كانت أهم السلع المستوردة من تايلاند هي السيارات وأجزاؤها.