"جامعة أم القرى" تحصد 6 ميداليات بمعرض جنيف الدولي للاختراعات بدورته الـ49

حصدت جامعة أم القرى، 6 ميداليات فضية وبرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024؛ بالاختراعات المشاركة من الجامعة في جناح وزارة التعليم المتواجد في المعرض المقام في دورته 49 خلال الفترة من 17- 21 أبريل 2024م بمشاركة 26 جامعة سعودية.
وفاز بالميدالية الفضية اختراع: (الحاجز الخرساني المنتج للطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية لحركة المرور على الطرق العامة) للدكتور رائد عبدالرحمن شالواله من كلية الهندسة والعمارة؛ بينما حصلت الاختراعات التالية على الميدالية البرونزية وهي اختراع: (الدعامة الذكية لتقويم العمود الفقري) للدكتور أحمد علي بإصلاح من كلية الهندسة والعمارة، و(قفازات ذات التعقيم الذاتي) للدكتور رامي عبدالعزيز الفتني من كلية الهندسة والعمارة، و(الجدولة الزمانية والمكانية لإدارة الحشود) للدكتور عماد عبدالرزاق فلمبان من كلية الحاسبات، و(النظارة الذكية لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين في التواصل مع الصم من ذوي الإعاقة) للدكتورة غادة عبدالقادر الفتني من الكلية الجامعية بالجموم، واختراع دورة مياه صحية متنقلة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ذوي القدرة المحدودة على الحركة) للدكتورة بدور حامد الصائغ من كلية التربية.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد بن أحمد الزهراني، أن مشاركة الجامعة تأتي ضمن جهودها في تحفيز ومشاركة الباحثين والمخترعين، وتزويدهم بفرصة تبادل التجارب والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، والاستفادة من ابتكاراتهم لنقل التقنية والمعرفة محليًّا وعالميًّا؛ مما يسهم في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.