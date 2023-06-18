"العجمي" يحدد أهداف زيارة ولي العهد إلى فرنسا

ونوه إلى أن القيادة تعمل من أجل أهداف سامية وكبيرة، قائلاً: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - يتمتعان برؤى وتطلعات تحقق لنا الكثير من النجاحات في هذا المجال، خصوصًا أن رؤية 2030، تضع في حيثياتها أهمية العلاقات الخارجية، ومدى ما تتميز به المملكة في هذا المجال.