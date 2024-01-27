المدينة المنوّرة.. أعمال صيانة الأنفاق وجسور المشاة تتواصل

تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنوّرة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة، حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة ١٢ جسراً للمشاة وخمسة أنفاق رئيسة، إلى جانب تنظيف وصيانة سبع مضخات سحب مياه وتنظيف ٢٥٠ غرفة تصريف وإزالة المخلفات من آلاف متر مربع.